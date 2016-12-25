В Казани на детской площадке в перилах застряла 7-летняя девочка

В Казани на одной из детских площадок в перилах застряла 7-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что происшествие произошло на улице Клары Цеткин около дома №8.

- Девочка играла на детской площадке и застряла ногой в перилах, - сказали в МЧС.

На место прибыли спасатели, которые извлекли ногу девочки из перил.