Итоги года - 2016

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К нам в машину буквально забежали несколько сотрудников базы. Мы начали отъезжать и услышал выстрелы. Мы даже не ожидали такого! К счастью, пули прошли насквозь - продырявили заднее стекло и даже сидение автомобиля.

— Фельдшер скорой помощи, которая попала под обстрел во время эвакуации раненых