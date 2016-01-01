Итоги года - 2016

Портал ProKazan.ru вспомнил, чем запомнился казанцам високосный год
Утрата года
Асгат Галимзянов
3 января ушел из жизни известный российский благотворитель. Работая возчиком на казанском колхозном рынке, выращивал скот у себя в сарае и на вырученные деньги подарил более 80 пассажирских автобусов и легковых автомобилей детским домам. Стал прообразом памятника благотворителю в центре Казани.
“
«Отец меня учил не трогать чужое, поддерживать немощных. Сегодня одни хвастаются богатством, другие — не могут заработать. А ведь деньги всегда на земле лежат, нужно только поднять их: разведи скот, трудись — и всё будет. А мне не надо золота, не привык я к этому».
— Асгат Галимзянов
происшествие года
Стрельба на базе МВД
5 апреля на спортивно-учебной базе МВД в послелке Мирный произошло ЧП федерального масштаба. В результате перестрелки, устроенной бывшим силовиком Сергеем Ивановым, погибло трое человек, включая директора спортивного центра «Динамо» Фарида Шакирзянова.
“
К нам в машину буквально забежали несколько сотрудников базы. Мы начали отъезжать и услышал выстрелы. Мы даже не ожидали такого! К счастью, пули прошли насквозь - продырявили заднее стекло и даже сидение автомобиля.
—Фельдшер скорой помощи, которая попала под обстрел во время эвакуации раненых
развлечение года
Вокруг света за 15 минут
3 ноября в Казани открылось колесо обозрения «Вокруг света» возле «Ривьеры. Его диаметр - 65 метров. В России по своей высоте оно уступает лишь сочинскому (83 метра). Кстати, высота колеса в «Кырлае» - 55 метров (на четвертом месте).
«Список городов, которые были выбраны для оформления кабин, определяли наши гости. Мы раздавали анкеты, и в итоге наиболее популярные города оказались на колесе обозрения. В будущем мы бы хотели расширить список городов, добавить новые.
Елена Войтко
коммерческий директор «Казанской Ривьеры»
ВОЗвращение года
Камиль Исхаков
Камиль Исхаков с 1989 по 2005 год занимал должность мэра Казани. Потом отправился работать на Дальний Восток и в Саудовскую Аравию. В 2016 году он вернулся на службу в Казань, став советником президента Татарстана.
“
Сегодня он (президент РТ - прим. редакции) меня пригласил, показал подписанный указ, обрисовал круг обязанностей. На встречу были также приглашены премьер-министр, руководитель аппарата президента. Им было сказано, чтобы они во всем оказывали полное содействие. Мне выделили кабинет в Кремле, автомобиль.
— Камиль Исхаков, в интервью «Вечерней Казани»
Облом года
Народ без народного катка
Один из самых больших катков в Европе, который заливала компания «Нефис» возле стадиона «Казань Арена», в этом году так и не открылся. Вместо него появился платный каток в парке развлечений. И если раньше казанцы могли прийти со своими коньками и покататься бесплатно, то теперь им придется раскошелиться.
Группа «Нэфис» была полностью готова продолжать проект Народный каток NEFIS и в сезоне 2016/2017. В этом году руководство «Казань Арены» взяло на себя инициативу строительства катка, остается это только приветствовать - мест для ледовых развлечений в зимней Казани должно быть много.
Айгуль Мирзаянова, PR-директор ГК «НЭФИС»
Скандал года
9 этажей под снос
В середине октября Арбитражный суд РТ вынес постановление о сносе 9 этажей в одном из домов ЖК «Золотая середина». Как выяснилось, на фундаменте, который рассчитан на «девятиэтажку" построили 18-этажное здание, что не гарантирует безопасность жизни жильцам. Вот только одно «но»: квартиры на этих этажах уже распроданы дольщикам.
«Я подумал, что стройка не уйдет в долгострой. Здание находится рядом с «Казань Ареной», откуда хорошо просматривается. В 2018 Казань ждет ЧМ по футболу. Думал, что власти не допустят, чтобы недостроенное здание мозолило глаза зрителям со всего мира».
Тимур Шайхутдинов
Купил квартиру на 15 этаже, который идет под снос
Назначение года
Из Испании с любовью
В мае испанский тренер Хавьер Грасиа подписал контракт с казанским футбольным клубом «Рубин». Контракт с иностранцем подписали на четыре года, а его заработная плата будет зависеть от результатов выступления его подопечных в Чемпионате России и еврокубках.
“
Я приезжаю в Казань не только потому, что мне предложили контракт на долгий срок, не в коем случае. Моя цель — это прежде всего профессиональный рост, рост всего клуба, всей команды, чтобы вновь пережить те моменты в ведущих европейских турнирах.
Хавьер Грасия, главный тренер «Рубина»
поступок года
Погиб, спасая ребенка
Спасатель МЧС РТ Иван Рябков был не на службе, когда узнал, что в квартире на 9 этаже закрылся ребенок и родители не могут попасть к нему. Он решил помочь им, спустившись с крыши, как делал это уже много раз. Но в этот раз что-то пошло не так, и он сорвался вниз.
“
Очень много детей его знает, так как занимались с ним в спортивных лагерях. Некоторые из ребят, узнав о гибели "дяди Вани", отпросились с уроков, чтобы проводить его в последний путьt.
— Друзья Ивана Рябкова
цифра года
200
Казань боролась за право попасть на 200-рублевую купюру. Какое-то время она даже лидировала в онлайн-голосовании, но во время прямого телеэфира уступила место двум другим регионам - Дальнему Востоку и Севастополю.
Столица РТ достойно боролась за право быть символом новых банкнот России. Мы знаем, что вместе мы сила! Спасибо всем жителям республики и друзьям Казани за активную поддержку!
Ну что, Владивосток-2000 проснётся символом страны... Поздравляю Дальний Восток и Севастополь с победой в конкурсе. А Центробанку - организатору конкурсных процедур впредь стоило бы подумать над их прозрачностью и участием общественности...
Рустам Минниханов
Президент республики Татарстан
зависть года
Пляж в Альметьевске
Весь год Альметьевск не сходил с новостных лент. То велодорожки, спроектированные датским бюро Copenhagenize Design Company, построят, то общественный пляж европейского уровня откроют. Казанцам остается лишь завидовать...