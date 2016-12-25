В Казани из-за светового шоу перекроют улицу Кремлевскую. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

Сообщается, что будет ограничено движение от улицы Чернышевского до площади 1 Мая.

Отметим, что ограничение будет действовать только по вечерам, с 17.00 до 22.30 — во время проведения светового шоу на стенах Кремля.

Напомним, первое анимационное шоу состоится уже завтра, 27 декабря. В этом году организаторы покажут два анимационных шоу - «Чемоданная Love Story» и «Сон в новогоднюю ночь». Первая мультимедийная новелла посвящена истории любви двух чемоданов, которая происходит в предновогоднюю пору. Второе анимационное шоу будет рассказывать о детских мечтах.

Шоу будет продолжаться около 40 минут и транслироваться в циклическом режиме все праздничные вечера с 18.00 до 22.00 (с 27 декабря по 31 декабря, а также 2 января).

В связи с эти автобусы будут ходить чаще. С 26 декабря текущего года по 2 января 2017 года по усиленному графику - с 18.00 до 23.30 будут работать автобусы по следующим маршрутам: №22, 28, 28а, 89, следующие через ул.Батурина, №6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 74а, 75, 98, следующие через пл.Тысячелетия, а также троллейбусный маршрут №2.