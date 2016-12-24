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В Татарстане откроют Центр восстановления снежного барса

В Татарстане откроют Центр восстановления снежного барса
16+
Фото: http://programmes.putin.kremlin.ru/leopard/animal

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фарид Абдулганиев посетил Центр восстановления леопарда на Кавказе в Сочинском национальном парке. Он изучил опыт работы с преднеазиатскими леопардами, где специалисты формируют пары, ухаживают за котятами и подготавливают животных к выпуску в дикую природу.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии и природных ресурсов РТ, опыт сочинских коллег будет полезен при создании в Татарстане аналогичного центра по реабилитации, разведению и охраны снежных барсов. Разведением ирбиса - символа Татарстана собираются заняться на базе охотничьего хозяйства “Свияжск”.

Справка
Снежный барс в России — такой же редкий зверь, как амурский тигр или дальневосточный  леопард. В 2014 году для спасения краснокнижного животного   правительством была принята Стратегия сохранения снежного барса в Российской Федерации с целью сохранения популяции не менее 150 особей. Кроме центра разведения  ирбисов  планируется открыть центр реабилитации и реинтродукции снежного барса на базе Саяно-Шушенского заповедника, где будут выращивать котят-сирот снежного барса, вынужденно изъятых из природы, и тех, что родились в Татарстане.

Ольга Плешкова, 25.12.2016, 12:33
Тэги: Животные
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Комментарии

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Горожанин25 декабря 2016, 13:11
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Горожанин25 декабря 2016, 13:40
В ответ на комментарий пользователя
Пивзавод!
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Где петиция??? Срочно всем подписывать!!!!
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