В Татарстане откроют Центр восстановления снежного барса

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фарид Абдулганиев посетил Центр восстановления леопарда на Кавказе в Сочинском национальном парке. Он изучил опыт работы с преднеазиатскими леопардами, где специалисты формируют пары, ухаживают за котятами и подготавливают животных к выпуску в дикую природу.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии и природных ресурсов РТ, опыт сочинских коллег будет полезен при создании в Татарстане аналогичного центра по реабилитации, разведению и охраны снежных барсов. Разведением ирбиса - символа Татарстана собираются заняться на базе охотничьего хозяйства “Свияжск”.

Справка

Снежный барс в России — такой же редкий зверь, как амурский тигр или дальневосточный леопард. В 2014 году для спасения краснокнижного животного правительством была принята Стратегия сохранения снежного барса в Российской Федерации с целью сохранения популяции не менее 150 особей. Кроме центра разведения ирбисов планируется открыть центр реабилитации и реинтродукции снежного барса на базе Саяно-Шушенского заповедника, где будут выращивать котят-сирот снежного барса, вынужденно изъятых из природы, и тех, что родились в Татарстане.