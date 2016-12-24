Дмитрий Медведев поручил выделить Татарстану 1,1 млрд рублей на лекарства

В 2017 году Республика Татарстан получит из федерального бюджета почти 1,1 млрд рублей для обеспечения отдельных категорий людей лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами питания для детей-инвалидов.Постановление Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно документу, из 31, 609 млрд рублей 1,1 млрд направится в Татарстан. Изначально сумма была меньше почти на 300 млн рублей, однако в связи с увеличением лиц, имеющих право на получение социальной помощи, объем денежного пособия увеличился.