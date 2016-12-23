В Казани торжественно открыли национальную новогоднюю деревню «Ханский двор»

«Ханский двор» должен стать центром притяжения для горожан и гостей столицы в праздники

Сегодня, 24 декабря, на территории ипподрома в Казани открылась национальная новогодняя деревня «Ханский двор».

На открытии казанцам продемонстрировали все развлекательные зоны: детский майдан, каток, хаски-двор, незамерзающий фонтан, детские горки и многое другое.

Символом деревни стала елка-дом «Ханский дворец». В зоне для национальных забав уже установлен большой шатер для Сабантуя. Проект осуществлялся по инициативе АО «Татспиртпром» и при содействии исполкома Казани.

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