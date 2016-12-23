Пенсионерка из Татарстана случайно подожгла на себе одежду и погибла

Вчера, 23 декабря, в одном из пятиэтажных жилых домов Нижнекамска скончалась пенсионерка. Пожилая женщина получила серьезные ожоги практически 70% тела.

Сообщается, что около 10:00 утра в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в одной из квартир. Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавшую женщину и доставили ее в больницу в бессознательном состоянии.

По предварительной версии, на 83-летней женщине вспыхнула одежда, но самостоятельно сбить пламя она не смогла. Пенсионерка скончалась в реанимации.