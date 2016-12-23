Клиенты Татфондбанка и «ИнтехБанка» начали формировать реестр кредиторов

Выплаты возмещения вкладчикам Татфондбанка через банки-агенты начнется 26 декабря

Сегодня, 24 декабря, в Сети появилась информация о том, что юридические лица, являющиеся клиентами «ИнтехБанка» и Татфондбанка, приступили к формированию реестра кредиторов. Об этом пишет "Реальное время".

В реестре кредиторов банков Татарстана, которые прекратили расчетное обслуживание, необходимо указать: имя контактного лица, наименование организации, сферу деятельности, контактные данные, наименование банка, кредитором которого вы являетесь, и зависшую сумму.

Напомним, Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях.

После этого председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин был официально отстранен от должности, в банке ввели временную администрацию Агенства по страхованию вкладов.