После Рождества почти во всех районах Казани не будет света

В понедельник, 26 декабря, во многих домах столицы РТ не будет света, передает портал мэрии Казани.
Авиастроительный район
С 9:00 до 16:00 - ул.Карагандинская, 37-51; ул.Литвинова, 31-33; ул.Луначарского, 14-16; ул.Мариупольская, 1-13, 2-16; ул.Поперечно-Шатурская, 1-15, 2-14; ул.Сарапульская, 1-17, 2-18; ул.Тренева,10-62, 15-69; ул.Центрально-Мариупольская, 40-56, 91; ул.Шатурская, 32-54, 83-109.
Вахитовский район
С 8:00 до 17:00 - ул.Волкова, 3, (школа №5), 7/29; ул.Овражная, 13; ул.Старая, 4.
С 9:00 до 12:00 - ул.Марсовая, 1-9; ул.Невельского, 1-14; ул.Ногинская, 1-13; ул.Чебоксарская, 43-68.
Кировский район
С 8:00 до 17:00 - ул.Приволжская, 167, 169, 169а, 171, 173, 175, 176а, 177, 179, 181, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 205, 207, 209, 213а, 215.
Московский район
С 9:00 до 16:00 - ул.Беломорская, 71а, 73, 77, 79, 79а, 81, 83; ул.Химиков, 17.
Также с 9:00 до 13:00 электричества не будет в поселке Медгородок Приволжского района по улицам: 1-й Медицинский переулок, 2-й Медицинский переулок, 3-й Медицинский переулок, Абуладзе, Медицинская, Нэфис, Ф.Хребтова.