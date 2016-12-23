Казанцев покорил маленький черный щенок со сломанной лапкой в соцсетях

В казанских группах в различных соцсетях появились фотографии маленького, черного щенка, который перенес операцию на лапу. Известно, что в начале прошлой недели, 19 декабря, его подобрали в Авиастроительном районе работники КМПО

Люди услышали, что около входа на завод скулит собака. Животное оказалось травмированным, и его немедленно передали в руки зоозащитников.

По словам защитников, щенок стал жертвой бессмысленной агрессии неизвестного прохожего, который ударил бедолажку ногой и ушел. В итоге сломанная лапа животного «была параллельна плечу».

Деньги на операцию были собраны быстро, и щенок, который оказался девочкой и получил имя Ариэль, сейчас проходит процесс реабилитации. Собака находится в Зеленодольске на передержке, активисты продолжают ухаживать за ней.