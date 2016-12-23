В Набережных Челнах по наводке таксиста задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена

В Автограде был задержан подозреваемый в убийстве директора строительной компании. Сообщается, что 41-летний мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Нападавшего смог опознать таксист, который в то время проезжал непожалеку от места происшествия. Свою причастность в совершении преступления задержанный уже признал, пишет Chelny-biz.ru.

Напомним, 16 декабря в 6 часов утра в Набережных Челнах зарезали 45-летнего владельца строительной фирмы Айдара Валишина. Возле дома на мужчину напал неизвестный с ножом и, трижды ударив в спину, скрылся.

Спустя некоторое время бизнесмен скончался в больнице. Расследование уголовного дела продолжается.