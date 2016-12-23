Прокуратура РТ заставила частный детский садик уволить сотрудников с судимостью

Из частного детского сада «Теремок» на улице Завойского в Казани были уволены сразу две воспитательницы с судимостью. О прошлом женщин стало известно лишь после тщательной проверки, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

Сообщается, что при заключении трудовых договоров работодатель не истребовал справки об отсутствии судимости. А воспитательницы отбывали наказание по достаточно серьезным статьям: «Присвоение или растрата», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Причинение тяжкого вреда по неосторожности».

В отношении индивидуального предпринимателя Исланова Марата теперь возбуждено сразу несколько дел об административных правонарушениях. В детском саду к тому же были найдены различные нарушения.