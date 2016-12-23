Сегодня в Казани будет снежно и тепло

В субботу, 24 декабря, в столице республики ожидается облачная погода. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан. К тому же, синоптики обещают небольшой снегопад на протяжении всего дня.

Ветер юго-западный, умеренный, 4-5 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит 1-3 градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до 3-5 градусов ниже нуля.

На дорогах сохранится гололедица. Автомобилистов просят быть осторожнее и сохранять скоростной режим.