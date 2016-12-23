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Казань сегодня: дебошир из аэропорта спешил к любимой, а в Чистополе огонь пощадил Коран

Казань сегодня: дебошир из аэропорта спешил к любимой, а в Чистополе огонь пощадил Коран
16+
Фото: prokazan.ru
Самые интересные новости за сегодня, 23 декабря

Дебошир из казанского аэропорта: «Я торопился к любимой, даже цветы не купил»

Сегодня Московский районный суд избрал меру пресечения дебоширу из казанского аэропорта Руслану Нуртдинову, который протаранил здание терминала. Суд постановил оставить водителя под стражей на срок 1 месяц 29 дней.

На суде мужчина утверждал, что не был в состоянии наркотического опьянения, а гонки устроил, так как торопился к любимой и “даже цветы не успел купить”. При этом он пожаловался журналистам, что за сутки ему не было предложено ни еды, ни воды.

В МВД РТ рассказали, почему не открыли стрельбу по въехавшему в аэропорт Казани водителю 

В МВД РТ прокомментировали, почему было принято решение не стрелять по устроившему гонки на ВАЗ-2115 в терминале аэропорта Казани. По словам  замначальника пресс-службы МВД по РТ Ленара Давлетшина, при применении оружия могли пострадать прохожие.

- В соответствии с частью 6 статьи 23 федерального закона о полиции, сотрудники ДПС не применяли оружие в связи с тем, что могли пострадать случайные люди. И был задержан он уже на территории аэропорта, потому что там оживленная везде дорога, машины ездят, - сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" Давлетшин.

При этом "План-перехват" объявлен не был. Водителя задержали уже после того, как въехал и выехал из здания терминала аэропорта.

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, почему плата в детсадах Казани выше, чем в Москве. 

По словам градоначальника, это связано с размерами бюджетов двух городов.

- Почему оплата в детских садах Москвы ниже, чем в Казани? Бюджет Москвы в 170 раз больше, у них другие финансовые возможности. Не могу сказать про повышение оптаты в Казани на следующий год, - добавил Метшин.

В Чистополе после сильнейшего пожара в ЦУМе нашли несколько несгоревших Коранов

В Чистополе после сильнейшего пожара в местном ЦУМе в магазине нашли несколько неповрежденных книг, в частности, в частности, Коран и толкование Корана "Коръэн тафсире" под авторством муллы Нугмани.

Как передают "Чистопольские известия", продавец магазина религиозной мусульманской продукции Альфина нашла четыре Корана, которые не сгорели в пламени огня.

- Две священные книги я держала для себя, – отметила Альфина, - а две были выставлены на продажу. Книги только немного подкоптились, но не сгорели.
 

Ольга Плешкова, 23.12.2016, 21:33
Тэги: Новости дня
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Комментарии

Димас люблю пивас23 декабря 2016, 21:51
А еще сегодня пятница!
0
2
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Даша Вадова23 декабря 2016, 22:08
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://zdorov.2sms.ru
8
0
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Горожанин23 декабря 2016, 22:45
В ответ на комментарий пользователя
А еще сегодня пятница!
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Ну так ставь музон там модный всякий
1
1
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 22:47
В ответ на комментарий пользователя
А еще сегодня пятница!
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Только не вот это
Мин Елдыз, мин елдыз,
Мин сношаюсь запипись
1
1
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Димас люблю пивас23 декабря 2016, 22:57
В ответ на комментарий пользователя
Ну так ставь музон там модный всякий
Развернуть
https://

Вот это сойдет?
3
1
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Горожанин23 декабря 2016, 23:00
В ответ на комментарий пользователя
https://www.youtube.com/watch?v=uO59tfQ2TbA
Вот это сойдет?
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Я вижу в этом события недели :-D
https://
4
0
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 23:16
В ответ на комментарий пользователя
https://www.youtube.com/watch?v=uO59tfQ2TbA
Вот это сойдет?
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Да, с темой байков, как у тебя с Мариной Амбросивной, ты воспел ей нечто подобное?
https://
3
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас23 декабря 2016, 23:18
В ответ на комментарий пользователя
Да, с темой байков, как у тебя с Мариной Амбросивной, ты воспел ей нечто подобное?
https://www.youtube.com/watch?v=MKZ6_ROdInc
Развернуть
Щас схожу за допкой пиваса и все расскажу!
2
1
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 23:26
В ответ на комментарий пользователя
Щас схожу за допкой пиваса и все расскажу!
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О, влюбленный Димас, жду с нетепеньем твоих рассказов полных чувств, романтики и безумства любви :-D
https://
1
1
Согласны с автором?
порядочный гражданин23 декабря 2016, 23:38
Плен-перехват объявлен не был ! Ничтяг ! От того война затянулась на 5 лет . результат в истории.
1
2
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порядочный гражданин23 декабря 2016, 23:42
А что бы они сказали если аэропорт взлетел на воздух.??? План перехват не объявлен? Да куда мы катимся??
1
4
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Димас люблю пивас23 декабря 2016, 23:58
В ответ на комментарий пользователя
О, влюбленный Димас, жду с нетепеньем твоих рассказов полных чувств, романтики и безумства любви :-D
https://www.youtube.com/watch?v=mXSryKIbE7g
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Кароч, Маринка не отвечает мне взамностью! Думает что если она звезда, то и ей паенрь положен такой же! Я как не пытался объяснить ей, что я звезда Проказан, не хочет слушать! Не знаю что делать сней!
1
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас24 декабря 2016, 00:01
https://
2
1
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2016, 00:03
В ответ на комментарий пользователя
Кароч, Маринка не отвечает мне взамностью! Думает что если она звезда, то и ей паенрь положен такой же! Я как не пытался объяснить ей, что я звезда Проказан, не хочет слушать! Не знаю что делать сней!
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Все понятно
https://
2
1
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2016, 00:12
В ответ на комментарий пользователя
Кароч, Маринка не отвечает мне взамностью! Думает что если она звезда, то и ей паенрь положен такой же! Я как не пытался объяснить ей, что я звезда Проказан, не хочет слушать! Не знаю что делать сней!
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Ты должен придумать хит и клип под него, умопомрачительный, запатентовать все, предложить ей спеть и сняться в нем, тогда она твоя... до следующего выдумщика :-D если им не будешь ты, иначе все будет так
https://
2
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас24 декабря 2016, 00:13
В ответ на комментарий пользователя
Все понятно
https://www.youtube.com/watch?v=HvKd8Rl1OxQ
Развернуть
Я не знаю что делать! Продолжать подкатывать к Маринке или найти новую по проще!?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2016, 00:27
В ответ на комментарий пользователя
Я не знаю что делать! Продолжать подкатывать к Маринке или найти новую по проще!?
Развернуть
Смотря что живет под твоей кроватью. Чего ты ищешь, знаменитой или по душе, может знаменитая тебе подуше, тогда выбора нет, борись, Димас :-)
https://
2
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас24 декабря 2016, 00:33
В ответ на комментарий пользователя
Смотря что живет под твоей кроватью. Чего ты ищешь, знаменитой или по душе, может знаменитая тебе подуше, тогда выбора нет, борись, Димас :-)
https://www.youtube.com/watch?v=KCBS5EtszYI
Развернуть
Да мне на самом деле плевать кто под моей кроватью! Пусть Маринке и 35, но с ней я стану знаменит! Доктор Дре мне в помощь! https://
2
0
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2016, 00:37
В ответ на комментарий пользователя
Я не знаю что делать! Продолжать подкатывать к Маринке или найти новую по проще!?
Развернуть
Может в тебе скрыт талант великого режиссера, и какая нибудь Моника Беллуччи нежно пропоет тебе на ночь
https://
2
0
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2016, 00:58
В ответ на комментарий пользователя
Да мне на самом деле плевать кто под моей кроватью! Пусть Маринке и 35, но с ней я стану знаменит! Доктор Дре мне в помощь! https://www.youtube.com/watch?v=_CL6n0FJZpk
Развернуть
Димас, мне кажется, что вы с Мариной Абросивной как октябрь и апрель
Ну, фиг знает, я законы физики еще не превзошел, брателло, не могу ничего посоветовать :-P
https://
2
0
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2016, 01:27
Ну и мутотень.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2016, 01:28
В ответ на комментарий пользователя
Да мне на самом деле плевать кто под моей кроватью! Пусть Маринке и 35, но с ней я стану знаменит! Доктор Дре мне в помощь! https://www.youtube.com/watch?v=_CL6n0FJZpk
Развернуть
Просто будь самим собой, зачем все усложнять
https://
1
0
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2016, 01:45
В ответ на комментарий пользователя
Да мне на самом деле плевать кто под моей кроватью! Пусть Маринке и 35, но с ней я стану знаменит! Доктор Дре мне в помощь! https://www.youtube.com/watch?v=_CL6n0FJZpk
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Ибо доверять ты можешь только совету друзей, а не всяких проходимцев, типа "Горожанин"
1
0
Согласны с автором?
на поражение24 декабря 2016, 06:45
В 90-х годах , которые сейчас ругают, этого ушлепка расстреляли бы из автомата гаишники на шестой секунде. Сам видел, что стало с машиной жилковских в 92 году, когда они уходили от погони. Из автомата сзади гаишники расстреляли 99 так , что пуля пробила водительский подголовник и торцом в шею водителя влетела. Вот так действовали Гайцы тогда.
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Горожанин24 декабря 2016, 11:18
Согласен, право охранников надо гнать из органов в зашей, в органах должны служить люди которые сильны духом, которые умеют принимать решения и брать на себя ответственность в сложных ситуациях, а не бегать как бараны , огонь на поражение или в следующий раз жертв может быть тысячи!!!из за этих малохольных хранителей фемиды
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Марьяна Жомова24 декабря 2016, 12:18
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://zdorov.2sms.ru
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Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2016, 14:39
В ответ на комментарий пользователя Даша Вадова
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://zdorov.2sms.ru
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