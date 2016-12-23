Казань сегодня: дебошир из аэропорта спешил к любимой, а в Чистополе огонь пощадил Коран

Самые интересные новости за сегодня, 23 декабря

Дебошир из казанского аэропорта: «Я торопился к любимой, даже цветы не купил»

Сегодня Московский районный суд избрал меру пресечения дебоширу из казанского аэропорта Руслану Нуртдинову, который протаранил здание терминала. Суд постановил оставить водителя под стражей на срок 1 месяц 29 дней.

На суде мужчина утверждал, что не был в состоянии наркотического опьянения, а гонки устроил, так как торопился к любимой и “даже цветы не успел купить”. При этом он пожаловался журналистам, что за сутки ему не было предложено ни еды, ни воды.

В МВД РТ рассказали, почему не открыли стрельбу по въехавшему в аэропорт Казани водителю

В МВД РТ прокомментировали, почему было принято решение не стрелять по устроившему гонки на ВАЗ-2115 в терминале аэропорта Казани. По словам замначальника пресс-службы МВД по РТ Ленара Давлетшина, при применении оружия могли пострадать прохожие.

- В соответствии с частью 6 статьи 23 федерального закона о полиции, сотрудники ДПС не применяли оружие в связи с тем, что могли пострадать случайные люди. И был задержан он уже на территории аэропорта, потому что там оживленная везде дорога, машины ездят, - сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" Давлетшин.

При этом "План-перехват" объявлен не был. Водителя задержали уже после того, как въехал и выехал из здания терминала аэропорта.

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, почему плата в детсадах Казани выше, чем в Москве.

По словам градоначальника, это связано с размерами бюджетов двух городов.

- Почему оплата в детских садах Москвы ниже, чем в Казани? Бюджет Москвы в 170 раз больше, у них другие финансовые возможности. Не могу сказать про повышение оптаты в Казани на следующий год, - добавил Метшин.

В Чистополе после сильнейшего пожара в ЦУМе нашли несколько несгоревших Коранов

В Чистополе после сильнейшего пожара в местном ЦУМе в магазине нашли несколько неповрежденных книг, в частности, в частности, Коран и толкование Корана "Коръэн тафсире" под авторством муллы Нугмани.

Как передают "Чистопольские известия", продавец магазина религиозной мусульманской продукции Альфина нашла четыре Корана, которые не сгорели в пламени огня.

- Две священные книги я держала для себя, – отметила Альфина, - а две были выставлены на продажу. Книги только немного подкоптились, но не сгорели.

