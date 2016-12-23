Клиенты Татфондбанка распределены по банкам-агентам

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщило о том, что выплаты вкладчикам Татфондбанка начнутся 26 декабря. С этого же дня стартует прием заявлений и других докуметов о выплате возмещения через ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.

Для того, чтобы получить деньги, вкладчику необходимо будет предъявить только паспорт. Отмечается, что возмещение выплачивается в размере 100 процентов вкладов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. По вкладу в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу на 15 декабря 2016 г.

Вкладчики ПАО «Татфондбанк», проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, могут направить заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом случае выплата переведена на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов.

Напомним, Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

В понедельник заработали офисы Татфондбанка, в Казани у центрального офиса банка наблюдалась очередь в примерно 100 человек, при этом в отделение пускали по 10 клиентов за раз.