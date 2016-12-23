Житель РТ заплатит 20 тысяч за оскорбления сотрудника ГИБДД в соцсетях

В Республике Татарстан вынесен приговор в отношении 38-летнего Андрея Меркулова, обвиняемого в оскорблении представителя власти.

Как установило следствие и суд, что 31 января 2015 года инспектор ДПС остановил автомобиль Nissan Juke за рулем которого находилась девушка Меркулова. Из-за отсутствия государственного регистрационного знака, сотрудник полиции стал составлять административный протокол. Недовольная женщина начала звонить Меркулову, который, примчавшись на место, начал ругаться, угрожая увольнением и провоцируя полицейских.

В тот же вечер мужчина зашел на страничку составившего протокол полицейского, скопировал фотографии и разместил их на своей странице с нелицеприятными комментариями.

Приговором суда Меркулову назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.