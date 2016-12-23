«Рождественский караван Coca-Cola» посетил Казань 20 декабря

20 декабря «Рождественский караван Coca-Cola» приехал в Казань, чтобы подарить праздник детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и поздравить жителей города с наступающим Новым годом. Событие состоялось в рамках городского проекта «Добрая Казань».

В столице Татарстана социальная акция «Рождественский Караван Coca-Cola» проходила в рамках проекта «Добрая Казань». Сотрудники компании, путешествующие на сказочных грузовиках Coca-Cola, совместно с представителями мэрии г. Казани поздравили воспитанников социального приюта временного проживания и ребят, находящихся на лечении в детской городской больнице №1 и детской республиканской клинической больнице. Волонтеры устроили волшебную новогоднюю феерию: организовали игры, викторины и мастер-классы, а также подарили детям желанные новогодние подарки.

В Доме Роналда Макдоналда Санта-Клаус и участники проекта «Добрая Казань» рассказали ребятам сказочную историю успеха, которая может произойти с каждым, кто верит в чудеса. Более 300 детей получили новогодние подарки.

Праздник продолжился вечером на городских улицах. Жители Казани смогли увидеть один из самых известных символов Нового года – легендарные красные грузовики Coca-Cola.

Завершающей точкой маршрута стал ТЦ «Бахетле», где «Рождественский караван» встретили несколько сотен человек. Посетители торгового центра приняли участие в анимационной программе, станцевали вместе с Санта-Клаусами, получили сувениры и зарядились новогодним настроением.

Казань традиционно стала еще одной яркой точкой праздничного маршрута «Рождественского каравана». В этом году большое путешествие по стране началось 10 декабря и продлится до 13 января 2017 года. В пути красные грузовики сделают более 150 остановок в социальных учреждениях и на городских елках в 65 городах России – от Санкт-Петербурга до Владивостока.

«Рождественский караван» - это ежегодная кульминация масштабной социальной программы Coca-Cola Россия и одна из самых известных долгосрочных кампаний в области корпоративной социальной ответственности. Это проект, призванный подарить немного волшебства, заботы и теплоты тем, кто в них нуждается. Это добрая история о том, как волонтеры, путешествующие на красных грузовиках, привозят праздник на социальные ёлки, проводят мастер-классы и профориентационные занятия для воспитанников школ-интернатов, приезжают на благотворительные мероприятия партнерских организаций и фондов.

««Рождественский Караван Coca-Cola», проводимый под эгидой «Доброй Казани» - важный социальный проект, так как позволяет принести радость, ощущение праздника, доброты и тепла детям, которые особенно нуждаются во внимании. В этом году благодаря акции более 300 детей получили прекрасные новогодние подарки. Думаю также, что у всех казанцев, наблюдавших движение светящихся грузовиков по улицам города, появилось праздничное настроение и вера в новогодние чудеса», - отметил Марат Уразаев, заместитель председателя Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета муниципального образования города Казани.