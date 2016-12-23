СМИ: Медведев поручил временно приостановить продажу «Боярышника»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился с предложением Роспотребнадзора приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25%, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, Роспотребнадзор предложил на 30 дней приостановить продажу продукции.

- Если вы считаете, что это решение сейчас оправдано, тогда, наверное, нужно принять постановление Роспотребнадзора и Санэпиднадзора, ну и следить за тем, каким образом оно реализуется в преддверии больших новогодних праздников, - сказал Медведев.

Напомним, ранее стало известно, что власти России намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и настойку боярышника. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин. По словам Хлопонина, медицинские препараты должны продаваться в аптеках и только по рецептам.