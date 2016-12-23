«Поезд уже ушел»: Глава ВТБ ответил на вопрос о санации Татфондбанка

ВТБ не обсуждает участие в возможной санации банков Татарстана, сообщил сегодня глава ВТБ Андрей Костин.

- Честно, никогда. (. . .) Судя по тому, что уже выплаты начинаются, мне кажется, что поезд уже ушел. Мы никогда даже не обсуждали это. Мы после Банка Москвы ни одного банка не санировали и не очень хотим, - сказал Костин, отвечая на вопрос, обсуждает ли ВТБ возможность участия в финансовом оздоровлении банков в республике Татарстан.

Напомним, ранее сообщалось, что группа ВТБ рассматривала вариант выкупа хороших активов банка. Однако договориться ни с кем пока не удалось.

Две недели назад ЦБ приглашал представителей банков на встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, правительство РТ просило санировать Татфондбанк. Рассматривались такие варианты, как санация Агентства страхования вкладов, которое получило бы 75% акций (25% остались бы за местным правительством), а также санациями силами инвестора или объединение Татфондбанка с "Ак барсом", который подконтролен Татарстану.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.