Для выплат гражданам возмещения по вкладам АСВ выберет банки-агенты

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что выплаты клиентам «Интехбанка» начнутся не позднее 13 января. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

- До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сети Интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория, - говорится в тексте сообщения.

Отметим, что для выплат гражданам возмещения по вкладам АСВ выберет банки-агенты не позднее 29 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что Центробанк России принял решение ввести в татарстанском "Интехбанке" временную администрацию на 6 месяцев, соответствующий приказ был опубликован на сайте регулятора. Такое решение было принято в связи с неустойчивым финансовым положением "Интехбанка" и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.