Путин ответил на вопрос о ситуации с вкладчиками банков в Татарстане

Сейчас проходит двенадцатая итоговая пресс-конференция президента России

Президент России Владимир Путин в ходе двенадцатой итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о вкладчиках банков в Татарстане, у которых оказались заморожены деньги в результате моратория, объявленного Татфондбанком и "Интехбанком".

- В России стремительно растет число проблемных банков. ЦБ постоянно отзывает лицензии или вводит моратории на проведение расчетов. Этот процесс затронул и Татарстан. Понятно, что вкладчикам деньги вернут, а вот тысячи малых предприятий теряют деньги, разоряются. Вопрос — почему нельзя по аналогии с АСВ сделать фонд страхования для юрлиц? - спросила журналистка Путина.

Президент заявил, что линию оздоровления финансовой системы поддерживают почти все на уровне экспертов.

- Никого нет, кто считал бы, что ЦБ, оздоравливая банковскую систему России, действует ошибочно. Эта работа направлена на обеспечение интересов вкладчиков. Если на нашем рынке будут оставаться учреждения, которые являются прачечным и по отмывке денег, ничего хорошего не получится. Чтобы обеспечить интересы физлиц, введена система гарантирования, - ответил Путин.

По его словам, Центробанк с президентом Татарстана и правительством работают совместно, пытаясь поддержать как вкладчиков-физических лиц, так и юридических лиц.

- Но, безусловно, мы должны будем внимательно посмотреть на то, как поддержать и промпредприятия, и малый средний бизнес, - отметил Путин.

При этом, по его словам, России нужна сеть региональных, небольших банков, однако "можно было бы снизить требования регулирования, которые предъявляет ЦБ, не ставить их в один ряд с крупными, системообразующими банками".

В то же время банки должны соответствовать критериям финансового учреждениям.

- Эта работа, направленная на защиту интересов вкладчиков, прежде всего. Если на нашем финансовом рынке будут оставаться учреждения, которые финансовыми учреждениями не являются, а являются прачечными по отмывке каких-то денег, то ничего хорошего из этого не получится, - заявил президент.

Ситуация в банковской сфере РТ обострилась после того, как с 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Также проблемы Татфондбанка негативно сказались на местных банках. В частности, в "Интехбанке" сегодня была также введена временная администрация и был объявлен мораторий на выплату средств.