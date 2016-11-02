В части домов Советского района Казани не будет воды

26 декабря в ряде домов Советского района Казани не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

- Это связано с работами по подключению двух водопроводов к магистральному водопроводу, - говорится в сообщении.

Так, с 9.00 26 декабря до 9.00 27 декабря не будет воды по следующим адресам: ул.П.Лумумбы, 58, 62, 62а, 64.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам.