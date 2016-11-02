Метшин о строительстве станции метро «Дубравная»: «Все будет зависеть от бюджета»

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что строительство станции метро «Дубравная» продолжается. Однако конкретную дату открытия градоначальник не назвал. Об этом он сказал в ходе традиционной ежегодной встречи с журналистами.

- Будет повод собраться в следующем году и обсудить этот вопрос. Думаю, не позднее февраля 2017 года. Когда откроется новая станция метро — все будет зависеть от денег. Но все технические возможности есть, - добавил мэр.

Напомним, ранее ProKazan.ru писал о том, что на станции метро “Дубравная” завершили бетонирование свода станции, а рабочие уже заняты кирпичной кладкой и штукатуркой стен. Срок сдачи этой станции назначен на декабрь 2017-го года. На данный момент на “Дубравной” железобетонные работы выполнены на 76%, кирпичная кладка на 30%, а гидроизоляция на 80%.