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КФУ решил лишить ученой степени российского полковника в Вашингтоне

КФУ решил лишить ученой степени российского полковника в Вашингтоне
16+
Фото: ProKazan

В Диссертационном совете КФУ решили лишить ученой степени представителя МВД РФ в Вашингтоне и полковника МВД Валерия Энтюкова, такое решение было принято из-за того, что часть его диссертации незаконно позаимствована у других авторов. Об этом сообщает "Вечерняя Казань", само заседание совета состоялось накануне.

Кандидатскую диссертацию на тему "Слияние, присоединение и поглощение акционерных обществ по праву РФ и США" Валерий Энтюков защитил в 2011 году в диссертационном совете при Московском университете МВД. 

Эксперты "Диссернета" обнаружили в диссертации чиновника массовые заимствования из чужих работ, а в некоторых местах замену одних слов другими и потребовал лишить Энтюкова ученой степени кандидата юридических наук, не заслуженной им. 

- Полковник МВД Этнюков написал диссертацию путем замены прилагательных "английский" на "британский", — уточнил один из экспертов.

В итоге Минобрнауки РФ направил его в Казань, в диссертационный совет по защите в области юридических наук при КФУ.

В результате, по данным комисии, совокупность заимствований в диссертации не соответствует требованиям ГОСТа и Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденных Постановлением правительства РФ, в итоге Советом было принято решение лишить Энтюкова ученой степени кандидата юридических наук.

Сам Валерий Энтюков на заседание диссовета не явился.

10 августа сообщалось, что Минобрнауки не лишило ученой степени министра связи и средств массовой информации Николая Никифорова, в чьей работе в 2014 году "Диссернет" нашел заимствования на 103 из 234 страниц. 

С 2012 года сетевой проект "Диссернет", выявляющий плагиат в публикуемых научных трудах, обнаружил некорректные заимствования у десятков российских чиновников и парламентариев, многие из которых лишились ученых степеней.

Н. Вильданов, 23.12.2016, 09:25
Тэги: Образование
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Комментарии

Горожанка23 декабря 2016, 10:18
Вы думаете он там, в Вашингтоне, сильно расстроится по этому поводу?
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