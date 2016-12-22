Казанская прокуратура требует заблокировать 17 сайтов, где можно заказать интим-услуги

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Советского района Казани, было обнаружено 17 интернет-сайтов, где содержится информация об оказании платных интим-услуг. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Все страницы находились в свободном доступе, а пользователем предлагалось зарегистрировать личную анкету, чтобы оказывать услуги сексуального характера. Прокуратура передала дело в суд, который удовлетворил требования о добавление сайтов в реестр запрещенных. В ближайшее время сайты будут заблокированы Роскомнадзором.