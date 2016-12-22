В центре Казани подрались Бэтмен, Человек Паук и Санта-Клаус

На улице Баумана подрались герои комиксов. На видео, отправленном в социальные сети очевидцами заметно как "летучая мышь Готэма" начинает безжалостно избивать Человека-Паука, валит его на землю и продолжает наносить удары в область лица.

Однако, неожиданно для всех, на помощь марвеловскому герою в маске приходит Санта-Клаус, который сбивает Бэтмена с ног и помогает подняться на ноги Спайдермэну.

Скорее всего, причиной драки промоутеров в костюмах супергероев стал "раздел территории", где те должны раздавать листовки.