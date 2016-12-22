ProKazan.ru публикует фотографии последствий пожара в чистопольском ЦУМе

ProKazan.ru публикует фото последствия пожара в чистопольском ЦУМе. Фотографии с места происшествия в редакцию ProKazan прислал народный корреспондент.

- В универмаге сгорели все торговые отделы. Арендаторы выносят оставшееся имущество, - рассказал народный корреспондент.

На данный момент территория центрального универмага полностью огорожена.

Напомним, 20 декабря около семи часов вечера загорелся ЦУМ на улице Ленина. Первое сообщение о пожаре в универмаге поступило в МЧС в 19:12. Само здание двухэтажное, площадью 4,8 тысяч кв. метров, торговые залы располагаются на всех этажах смежными торговыми точками. На момент пожара в здании никого из посетителей уже не было, ТЦ к этому моменту уже был закрыт.

Отметим, что на пожаре погибли 5 животных. 55 животных работникам магазинов удалось спасти. Среди спасенных на пожаре оказались две улитки, крокодил, макака Славик и десятки других животных. На момент пожара в здании чистопольского ЦУМа находилось 60 животных выездного зоопарка ООО «ЗОО-Фобус», которых привезли из Омска.