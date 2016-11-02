СМИ: В России могут начать легальную продажу алкоголя в самолётах

В России могут легализовать продажу алкоголя во время перелётов. Росалкогольрегулированию поручили подготовку законопроекта, который может облегчить авиакомпаниям реализацию спиртного во время рейсов. Об этом сообщают "Известия".

Заместитель директора подразделения правового обеспечения S7 Михаил Астафьев на заседании рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке говорил о проблемах, связанных с продажей алкоголя во время авиарейсов. По его словам, в российском законодательстве нет чёткого регламента по угощению пассажиров бизнес-класса спиртным. При этом оно включено в стоимость билета.

Астафьев отметил, что в S7 опасаются штрафов после проверок надзорных ведомств из-за того, что через кассу угощение спиртным не проходит, то есть продажи как таковой не производится. Представители перевозчика настаивают на появлении нормы закона, связанного с реализацией спиртного на борту.

Сейчас торговля спиртным разрешена, если авиакомпании предоставляют услуги общественного питания, а доля спирта в напитках не превышает 16,5%. В противном случае авиакомпании должны получать лицензию на каждое воздушное судно, на борту которого организована продажа алкоголя. При этом спиртное должно учитываться в системе ЕГАИС.