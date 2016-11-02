Глава УФСИН РТ рассказал о побегах из колоний и наркотиках в интимных местах

УФСИН РТ подвел итоги работы в 2016 году

Управление федеральной службы исполнени наказий России по Республике Татарстан провело пресс-конференцию, в которой отчиталось о событиях, произошедших в сфере исправительных учреждений республики.

На данный момент в исправительных учреждениях и СИЗО Татарстана содержится около 12 000 человек, из которых более 80% осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. К сожалению, имеет место быть фактор повторного попадания людей за решетку - больше половины осужденных находятся в местах лишения свободы повторно.

За этот год, к счастью, не было зарегистрировано ни одного случая побега и массовых беспорядков на территории учреждений, подведомственных УФСИН. Сотрудниками Исправительной колонии № 8 было пресечено покушение на побег.

Как отметил руководитель ведомства, Дауфит Хамадишин, на сегодняшний день имеют место попытки отдельных лиц передать в исправительные учреждения запрещенные вещества и предметы.

- За доставку или попытку доставки в исправительные учреждения запрещенных предметов и веществ были задержаны более 90 человек. Практически все привлечены к административной ответственности. В большинстве своем эти люди - близкие родственники осужденных. Все они пытаются что-то передать запрещенными способами. И ладно бы еще это были сотовые телефоны, пытаются доставить наркотические вещества. В общей сложности, в исправительных учреждениях республики изъято более полутора килограмм наркотических веществ, - сказал он.

Также глава УФСИН отметил и оригинальность способов доставки наркотиков в исправительные учреждения.

- В качестве примера можно привести недавнюю ситуацию, когда женщина прибыла на длительное свидание к мужу. У нее было обнаружено 16 грамм гашиша. Где она их спрятала, я по понятной причине не скажу, но отмечу, что единственное, чем она помогла своему мужу - добавила ему новый срок, - рассказал Дауфит Хамадишин.

Поговорили на пресс-конференции и о здравоохранении и медицинском обслуживании осужденных. Как отметил глава ведомства, примерно каждый четвертый осужденный попадает к ним с серьезными заболеваниями, наиболее распространенными из которых являются ВИЧ-инфекция, туберкулез и онкологические заболевания. Некоторые из заболевших обращаются за квалифицированной медицинской помощью, лишь попав в исправительные учреждения, чем создают дополнительную головную боль работникам УФСИН, ведь лечение таких заболеваний зачастую требует регулярных поездок в республиканские медицинские учреждения.

Следующим вопросом, которому было посвящено обсуждение стал перелимит следственных изоляторов, который на данный момент составляет около 16%. Для решения этой проблемы планируется строительство нового СИЗО на 930 мест, в который полностью переедет изолятор на Япеева и частично на улице Большой.

- Что такое перелимит? Каждый изолятор имеет определенные возможности для содержания следственно арестованных. Каждый из задержанных должен иметь 4 квадратных метра личного пространства. В эти нормы мы, к сожалению, не вписываемся из-за перелимита. Сейчас ведется строительство нового корпуса СИЗО на улице Большая и в дальнейшем планируется строительство нового изолятора на 930 мест, - сказал он