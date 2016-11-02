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Прокурор Татарстана призвал подчиненных лояльнее относиться к клиентам Татфондбанка

Прокурор Татарстана призвал подчиненных лояльнее относиться к клиентам Татфондбанка
16+
Фото: скриншот видео "Бизнес Online"
Сегодня прошла встреча по мерам поддержки бизнеса с участием Илдуса Нафикова

Прокурор РТ Илдус Нафиков призвал подчиненных - районных и городских прокуроров Татарстана - максимально лояльно относиться к предпринимателям-клиентам Татфондбанка, попавшим в сложную ситуацию из-за "зависших" в банке денег. Сегодня прошла встреча по мерам поддержки бизнеса с участием Илдуса Нафикова.

- Для прокуратуры республики главный приоритет - интересы граждан, в том числе предпринимателей. Пока не завершится оценка состояния банка со стороны АСВ, прокуратура, как и другие органы власти, не имеет права вмешиваться в деятельность временной администрации. Тем не менее Илдус Нафиков доведет до всех районных и городских прокуроров Татарстана задачу максимально лояльно относиться к предпринимателям, попавшим в сложную ситуацию, — сообщил в Instagram бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов.

 

Сегодня с Прокурором Республики Татарстан Илдусом Нафиковым обсудили ситуацию с предпринимателями-клиентами Татфондбанка и меры по поддержке бизнеса. Илдус Саидович подтвердил, что прокуратура мониторит развитие событий вокруг банка. Для прокуратуры республики главный приоритет - интересы граждан, в том числе предпринимателей. Пока не завершится оценка состояния банка со стороны АСВ, прокуратура, как и другие органы власти, не имеет права вмешиваться в деятельность временной администрации. Тем не менее, Илдус Нафиков доведет до всех районных и городских прокуроров Татарстана задачу максимально лояльно относиться к предпринимателям, попавшим в сложную ситуацию.

Фото опубликовано Timur Nagumanov (@nagumanovtd)

 

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству разработать комплекс мер по поддержке предпринимателей-клиентов Татфондбанка. Помощь будет оказана в рамках их участия в реализуемых в Татарстане программах поддержки малого и среднего бизнеса.

На прошлой неделе клиенты Татфондбанка попросили помощи у президента РФ Владимира Путина и президента РТ Рустама Минниханова, соответствующее обращение было размещено на сайте Change.org в виде петиции.

Ситуация в банковской сфере РТ обострилась после того, как с 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено до 19 декабря, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Н. Вильданов, 22.12.2016, 15:05
Тэги: Спасение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин22 декабря 2016, 15:12
Пчелы против меда. А что сделает прокуратура против этих нерадивых банкиров? Чай из одной системы.
Лучший комментарий
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16
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Goroganin22 декабря 2016, 15:23
когда уже разгонят это осиное гнездо
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doc7422 декабря 2016, 15:24
Как говорил Горбатый: Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем... Чик! И ты уже на небесах...
0
8
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Горожанин22 декабря 2016, 15:34
Правительству стыдно должно быть. Даже прокурор проникся, а обезьяна селфи постит.
3
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Александр22 декабря 2016, 16:02
К нам не надо относится лояльнее,, верните нам украденные деньги.
Мы такого воровства никому не простим.
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Горожанин22 декабря 2016, 16:05
Когда цб отзовет лицензию у рухнувшего банка? >-(:-D
1
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sativa3122 декабря 2016, 16:09
Крестьяне ,не паникуйте...
1
1
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Горожанин22 декабря 2016, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
когда уже разгонят это осиное гнездо
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Это означает что не видать вам господа ваших денег, они время тянут специально что бы найти лазейки для дальнейшего выведения средств из банка, а потом как всегда крайние найдутся на них все спишут и все! Они ворами были ворами и остануться!
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3
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Горожанин22 декабря 2016, 16:17
Т.е. по почкам не бить?
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3
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налогообдираемый22 декабря 2016, 16:53
Разве не призвать к ответу руководствожульническое для прокуратуры республики главный приоритет ?................
0
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ага22 декабря 2016, 17:06
Приоритет прокуратуры - СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА! Если Нафик про это не знает, гнать пинками его! Судя его словам, он так же мог требовать (неофициально) от своих подчиненных "лояльности" к тем, на какого укажет?! Пример разложения в верхах.
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