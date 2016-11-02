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В Татарстане пожарные вытащили из огня 15 кроликов

В Татарстане пожарные вытащили из огня 15 кроликов
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Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Тукаевском районе Татарстана в селе Новотроицкое из горящего сарая спасли 15 кроликов, 2 баранов и 2 свиней, об этом сообщили сегодня в ГУ МЧС России по РТ.

В результате пожара сгорел сарай площадью 50 кв. метров, никто не пострадал.

Предварительно, огонь вспыхнул из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

Н. Вильданов, 22.12.2016, 14:09
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин22 декабря 2016, 14:42
В Татарстане пожарные вытащили из огня 15 кроликов

Да, эта новость покруче чем Рогозинские круизные межгалактические лайнеры на лейде Казани.
Бригаде героев предлагаю ввести почетную нашивку или даже медаль за спасение кроликов
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Злобный Аноним22 декабря 2016, 14:50
Фигня ваши кролики! Вот в Чистополе из горящего ЦУМа, как говорят, живого КРОКОДИЛА(!!!) спасли, вот это героизм так героизм ;-)
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Вегетарианец22 декабря 2016, 15:20
Спасли, чтоб хозяева потом сожрать смогли.
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Горожанин22 декабря 2016, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
Спасли, чтоб хозяева потом сожрать смогли.
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ничего, главное, чтобы кролики секс успели
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Тайга22 декабря 2016, 16:07
Лучше бы в Сармановском районе ребенка пятилетнего спасли погибшего в пожаре.
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