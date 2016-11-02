Руководство КПРФ отменило решение главы КПРФ в РТ об отставке замглавы после драки

Центральная контрольно-ревизионная комиссия КПРФ в Москве отменила решение главы партии в Татарстане Хафиза Миргалимова об отставке второго секретаря Артема Прокофьева после потасовки с ним, об этом сообщает "Коммерсант".
Комиссия не увидела оснований для его отставки, посчитав, что решение пленума, инициированного Хафизом Миргалимовым, принято с нарушением устава партии. При этом в руководстве КПРФ не считают серьезными противоречия в татарстанском рескоме, отмечая, что они носят "межличностный характер".
По словам секретаря Центрального комитета коммунистов Юрия Афонина, Прокофьев "может продолжать исполнять свои обязанности".
В это время в Госсовет прибыл Прокофьев. По словам очевидцев, после того как он вошел в кабинет фракции, оттуда стали доноситься крики. Дверь заперли, а затем Миргалимов стал звать на помощь. Когда дверь открылась в кабинете, то Миргалимов лежал на полу, а над ним возвышался Прокофьев.
В январе 2017 года ситуацию в татарстанском отделения по поручению лидера КПРФ Геннадия Зюганова будет рассматривать президиум ЦК, на заседании может быть поставлен вопрос о руководстве татарстанского рескома.