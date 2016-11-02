В Челнах осудили таджика, который залез в квартиру через окно и надругался над девочкой

В Набережных Челнах осудили 28-летнего жителя Таджикистана, который в июне этого года пролез через форточку в квартиру и надругался над 15-летней девочкой. Об этом сообщают "Челнинские известия".

Как ранее сообщили в Следственном комитете, ночью, 21 июня, парень проник в квартиру одного из домов Нового города, где и надругался над девочкой - она была одна дома, так как ее родители уехали на дачу.

Жителя Таджикистана осудили на 10 лет колонии строго режима, признав виновным в совершении преступления по статье "насильственные действия сексуального характера".