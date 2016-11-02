В Татарстане арестовали почти 90 тысяч «фанфуриков» со спиртом

В Набережных Челнах сотрудники правоохранительных органов на складе по улице Шлюзовая, который арендовал местный бизнесмен, нашли 8 850 литров фальсифицируемого антиспетического алкоголя во флаконах по 100 мл, то есть всего 88 500 "фанфуриков". Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Операция по изъятию алкоголя прошла 20 декабря.

- На складе была обнаружена продукция "двойного назначения" - 6 тысяч литров "фармацевтического антисептического раствора 95%" и 2,8 тысяч литров "этилового спирта 95%", - сообщили в правоохранительных органах.

У предпринимателя на спирт с явными признаками подделки не было никаких документов и лицензии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Иркутске 71 человек погиб, отравившись спиртосодержащим косметическим средством "Боярышник". Было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Арестованы 11 человек, опрошено около 100 свидетелей.