В Казани за 2 дня на парковке «Меги» и на улице Королева из иномарок похитили 2 млн рублей

В Казани 19 и 20 декабря на парковке "Меги" и около дома по улице Ак.Королева из двух машин похитили свыше 2 млн рублей, об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

Первый инцидент случился 19 декабря около дома №24/30 на улице Ак.Королева, двое неизвестных разбили окна в Peugeot Partner и похитили 1,5 млн рублей, принадлежащие таксисту и его сыну - гендиректору одной из организаций города.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Грабеж", ведется поиск преступников.

На следующий день, 20 декабря, произошло похожее преступление - на парковке ТЦ "Мега" в период с 15:30 до 16:00 разбили стекло в Toyota Land Cruiser, откуда похитили портфель с 590 тыс рублей. Возбуждено дело по статье "Кража".

Полицейские разыскивают 21-летнего парня, подозреваемого в совершении преступления.

Сейчас продолжается расследование происшествий.