В Казани Горкинско-Ометьевский лес после реконструкции откроют в эти выходные

Оно состоится в воскресенье

В это воскресенье, 25 декабря, в Казани пройдет открытие Горкинско-Ометьевского лесопарка. Об этом в своем Instagram сообщила помощник президента РТ Наталия Фишман.

- Открытие нашего леса уже в воскресенье, - написала она.

Фото опубликовано Natalia Fishman (@nataliafishman) Дек 21 2016 в 1:15 PST

Напомним, ранее портал ProKazan.ru побывал в Горкинско-Ометьевском лесу и узнал планируемые новшества. Сейчас территория Горкинско-Ометьевского леса является одной из самой крупной в городе зеленой зоной и занимает площадь 87,4 га. Раньше занимал еще большую площадь: лес был там, где сейчас расположены улицы Фучика и проспект Победы, вплоть до села Вознесенье. Благоустройство такой большой территории разделено на части, открытие после первого этапа состоится в конце ноября.

Основные преобразования коснулись территории между двумя лесами: Горкинского и Ометьевского. Согласно планам, асфальт будет только в междулесье. Среди деревьев будут дорожки, сделанные по специальной технологии: под деревом - трубы, по которым проходят сети освещения.