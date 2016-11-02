Минниханов выложил Mannequin Challenge из Дома правительства РТ во время утреннего фото

Видеозапись появилась сегодня около 7 часов утра

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил на своей странице в соцсетях видео флешмоба Mannequin Challenge, видеозапись появилась сегодня около 7 часов утра.

- Доброе утро! Хэерле иртэ! - подписал видео Минниханов.

Напомним, основная идея флешмоба в том, что несколько человек застывают на месте, как манекены, а один из участников флэшмоба перемещается между ними, снимая на камеру.

Все началось с американских старшеклассников, которых за плохое поведение отругал учитель и сказал: "Вы можете быть спокойными хотя бы минуту?" А в ноябре акция набрала огромную популярность в соцсетях. В ней поучаствовали известные спортсмены, политики, звезды.