В Татарстане на пожаре погиб 5-летний мальчик

В Сармановском районе Татарстана накануне во время пожара погиб 5-летний мальчик, об этом сообщили в Следственном комитете.

Пожар начался около 12 часов дня в селе Саклов Баш на улице Ленина, на место выехали пожарные, полностью огонь удалось потушить в 15:01. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, дом сгорел полностью.

В доме жила семья из шести человек, в том числе четверо детей в возрасте от двух до 14 лет, родители успели спасти из горящего помещения только троих детей.

Предварительно, пожар начался из-за замыкания электропроводки в доме.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.