«Продам девственность и куплю таблетки сыну»: как девушки РТ зарабатывают на первом сексе

Как и кому продают чистоту девушки и какие последствия могут быть у подобной авантюры, разбирался ProKazan.ru

В Интернете на сайтах бесплатных объявлений иногда можно наткнуться на объявления интимного характера. Состоятельные мужчины (какими они любят представляться) вывешивают объявления о праве провести с молодой девушкой первую ночь. Ходовой “товар”, кстати, и сам не прячется, ответно публикуя предложения отдаться как можно выгоднее.



Один из примеров на сайте "Вконтакте"

ProKazan.ru проанализировал подобные объявления, пообщался как с покупателями, так и юными продавщицами невинности.

Эксперимент: покупаем невинность

В группах, посвященных этой теме, и на сайтах бесплатных объявлений постоянно появляются все новые и новые объявления. Надо отдать должное техподдержке, при подготовке материала были удалены несколько подобных групп. Однако человеческих ресурсов явно не хватает, а потому рынок купли-продаже невинности, увы, процветает.

Для начала мы от имени 45-летнего Игоря решили завязать переписку с казанскими девушками, продающими собственную невинность. Оказалось, что цены берутся просто с потолка. Так 18-летняя Дарья О. за лишение невинности попросила 130 тысяч рублей. Условия - это хороший гостиничный номер и 100-процентная предоплата на тумбочке. Причем “хотелось бы побыстрее”, и назначила встречу в этот же день.Такую спешку девушка объяснила большими долгами и проблемами.

Подобный деловой подход явно не по душе казанской клиентуре. Дарья сама призналась, что третий день подряд мужчины интересуются, соглашаются на встречу, но не приходят. Может, дело в цене?

"Продам девственность за 500 рублей и куплю таблетки сыну"

Вторая “чистота казанская” Дарина И. привлекла наше внимание объявлением “Продам девственность и куплю на эти деньги таблетки сыну”. Сыну? Как сочетаются эти два понятия - невинность и ребенок - она объяснила строчкой из песни. За ценой она не постояла. В прямом смысле этого слова, за свою "невинность" девушка попросила всего 500 рублей. Деньги, как объяснила девушка, ей не очень важны, и сумма просто символическая.

Правда через некоторое время девушка начала просить в долг. “Болею, не могу из квартиры выйти”, - написала она и попросила закинуть денег через новый сервис "ВКонтакте". Другие способы перевода денег ее не устраивали совсем. Она даже вызвалась научить нашего немолодого героя пользоваться сервисом, но переписка была прекращена.

Попробуем продать

Мы разместили "Вконтакте" объявление от имени 18-летней Оли Макарской. В своих объявлениях девушки часто пишут, что несмотря на то, что первый раз у них происходит за деньги, хочется, чтобы все было нежно и романтично. Увы, как понятно из переписки, романтикой тут и не пахнет.

Без торгов нам удалось продать невинность “состоятельному властному мужчине” из Москвы за 80 тысяч рублей. Правда, за эту цену он потребовал аж 4 дня, 3 вида секса и снятие процесса видео. “А может пообщаемся сначала?” - спросили мы, но покупателю оказалось достаточным пообщаться “минут 5 за до”.

Такая же цена - 80 тысяч вызвала у следующего любителя чистоты насмешку. 80 тысяч он посчитал слишком дорого расценкой. Сначала ему не понравились внешние данные представленной девушки, а затем соотношение “регион-цена”. Мол, и столичные-то модели не могут продать себя за 40, а тут какая-то Казань…

Мы попросили назвать “адекватную” цену девственницы для нашего региона, но оказалось, что Владимир С. ее не знает, зато неплохо осведомлен о расценках за рубежом. Вступать в торги мы не стали.

Не невинностью единой

Как оказалось, иногда мужчинам не так важен факт наличия девственности с точки зрения физиологии, как осознание, что он стал первым. Так 23-летний Алекс из Москвы предложил встречу с сохранением этого физического достоинства, заменив традиционный секс другими вариациями. Правда, в этом случае цена упала всего до 2 тысяч рублей.

Мнение сексолога

В подобного рода купли-продажи ненормальными можно назвать обе стороны, считает врач-сексолог Татьяна Шатаева.

- Мужчины, предпочитающие невинных девушек, скорее всего имели серьезные проблемы в общении с девушками в подростковом возрасте, - говорит Татьяна Шатаева. - Став старше, они пытаются восполнить этот, как им кажется, недостаток. Отсюда и желание обладать девственницей. Что касается девушек, то такое поведение - это результат отсутствия воспитания со стороны родителей. Вместо восхищения мужчины она получает унижение. Подобное начало половой жизни, несомненно, отложит отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Это не значит, что она пойдет на панель, но в итоге девушка будет не строить отношения, а продавать себя.

Что грозит за продажу девственности?

С вопросом об ответсвенности за купле-продажу столь ходового товара мы обратились в прокуратуру. Оказалось, что по закону никакой ответственности за это не предусмотрено. Как нам пояснила помощница прокурора Казани Айгуль Габдуллина, при условии совершеннолетия и добровольности, все законно. Отметим, что дальшейшая, систематическая продажа собственного тела уже считается проституцией и карается штрафом.