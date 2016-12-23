Где в Казани можно приобрести качественную искусственную елку недорого

Мы пообщались с казанскими поставщиками искусственных елок и узнали, как правильно выбрать елочку, чтобы она радовала вас не один Новый год

Для тех, кто еще не успел приобрести новогоднюю красавицу к празднику, мы собрали советы о том, что нужно учитывать при покупке искусственной елочки.

- Важно, чтобы елка не имела запаха. Мы продаем елки, произведенные только из экологически чистых материалов, которые не вызывают аллергических реакций и являются пожаростойкими.

- При покупке проверьте, чтобы иголки не осыпались. Например, хвоя наших елей прочно прикреплена к основанию, наши елочки даже можно мыть и протирать.

Елка 2,4 м - 3390 рублей + елка 90 см в подарок

- Лучше выбирать елку с устойчивой ножкой. Это поможет сэкономить время и деньги на покупку или изготовление подставки для елки. Крестовина из металла более устойчива, чем пластиковая, и хорошо подходит для высоких, крупных елок.

-Чем проще механизм сборки елки, тем лучше. Наши елки собираются в два счета, с этим заданием справится даже ребенок.

Елка 1,5 м - 1390 рублей + мишура 3 м в подарок

- Внешний вид елки зависит, в первую очередь, от пышности веток. У наших красавиц ветки имеют 12 см в диаметре вместо стандартных 9 см.

- Иголки не должны быть колючими. Особенно это важно, если в доме есть маленькие дети. Мы продаем елки исключительно с мягкими иголочками, и даже ребенок сможет ее нарядить, не боясь уколоться.

- Обратите внимание на ствол. Он не должен быть лысым, так как это выглядит неэстетично.

Сейчас существует множество расцветок и вариантов елочек на любой вкус. У наших елок кончики иголок покрыты имитацией снега, а к елкам от 120 см в комплекте идут настоящие живые шишки!

Цены на елки:

60 см 490 руб 90 см 640 руб 1,2 м 1090 руб 1,5 м 1390 руб + мишура 3 м в подарок 1,8 м 1790 руб + гирлянда и мишура в подарок 2,1 м 2490 руб + гирлянда и мишура в подарок 2,4 м 3390 руб + елка 90 см в подарок 3 м 4990 руб

Если вы хотите приобрести новогоднюю красавицу по низкой цене, звоните по круглосуточным номерам:

Василий:

+79046794843 - Василий

+79509488777 - курьер

+79520311252 - курьер

Страница В Контакте: vk.com/elki_optom_kzn1

После 23 декабря будет повышение цен, торопитесь!