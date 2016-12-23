Где в Казани можно приобрести качественную искусственную елку недорого

Для тех, кто еще не успел приобрести новогоднюю красавицу к празднику, мы собрали советы о том, что нужно учитывать при покупке искусственной елочки.
- Важно, чтобы елка не имела запаха. Мы продаем елки, произведенные только из экологически чистых материалов, которые не вызывают аллергических реакций и являются пожаростойкими.
- При покупке проверьте, чтобы иголки не осыпались. Например, хвоя наших елей прочно прикреплена к основанию, наши елочки даже можно мыть и протирать.
Елка 2,4 м - 3390 рублей + елка 90 см в подарок
- Лучше выбирать елку с устойчивой ножкой. Это поможет сэкономить время и деньги на покупку или изготовление подставки для елки. Крестовина из металла более устойчива, чем пластиковая, и хорошо подходит для высоких, крупных елок.
-Чем проще механизм сборки елки, тем лучше. Наши елки собираются в два счета, с этим заданием справится даже ребенок.
Елка 1,5 м - 1390 рублей + мишура 3 м в подарок
- Внешний вид елки зависит, в первую очередь, от пышности веток. У наших красавиц ветки имеют 12 см в диаметре вместо стандартных 9 см.
- Иголки не должны быть колючими. Особенно это важно, если в доме есть маленькие дети. Мы продаем елки исключительно с мягкими иголочками, и даже ребенок сможет ее нарядить, не боясь уколоться.
- Обратите внимание на ствол. Он не должен быть лысым, так как это выглядит неэстетично.
Сейчас существует множество расцветок и вариантов елочек на любой вкус. У наших елок кончики иголок покрыты имитацией снега, а к елкам от 120 см в комплекте идут настоящие живые шишки!
Цены на елки:
|
60 см
|
490 руб
|
90 см
|
640 руб
|
1,2 м
|
1090 руб
|
1,5 м
|
1390 руб + мишура 3 м в подарок
|
1,8 м
|
1790 руб + гирлянда и мишура в подарок
|
2,1 м
|
2490 руб + гирлянда и мишура в подарок
|
2,4 м
|
3390 руб + елка 90 см в подарок
|
3 м
|
4990 руб
Если вы хотите приобрести новогоднюю красавицу по низкой цене, звоните по круглосуточным номерам:
Василий:
+79046794843 - Василий
+79509488777 - курьер
+79520311252 - курьер
Страница В Контакте: vk.com/elki_optom_kzn1
После 23 декабря будет повышение цен, торопитесь!