Убытки Казанского вертолетного завода превысили 2 млрд рублей

Чистый убыток Казанского вертолетного завода за девять месяцев возрос в 2,7 раза, составив 2,35 млрд руб. (год назад - 883 млн руб.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

Выручка уменьшилась на 37,2% - до 11,39 млрд руб. против 18,13 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль уменьшилась в 4,9 раза - до 1,6 млрд руб. Убыток от продаж составил 227,6 млн руб. против 3,8 млрд руб. прибыли от продаж годом ранее. Ранее на заводе заявили, что такие результаты связаны с сокращением заказов.

Ранее стало известно, что мексиканская компания Craft Avia Center намерена к 2020 года приобрести до 15 казанских вертолетов "Ансат", заявил глава компании Хосе де Висенте Лапуэрта. "Пока у нас есть коммерческое предложение о покупке одного вертолета, но в период до 2020 года мы могли бы купить до 15 "Ансатов", - сказал де Висенте Лапуэрта. По его словам, данные вертолеты планируется использовать для ВИП-перевозок, обслуживания корпораций, санитарно-медицинских полетов, а также при пожаротушении.