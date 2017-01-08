Глава Минэкономразвития России: в первом полугодии 2017 года ВВП вырастет на 2%

Министр экономразвития РФ Максим Орешкин, назначенный на эту должность в конце прошлого года, дал большое интервью газете "Коммерсант", в которой рассказал о приоритетах ведомства на ближайшее будущее.

По словам министра, одна из главных задач первого полугодия - подготовка плана действий правительства по повышению темпов экономического роста. Он отметил, что бизнес в России ждет скорейшей экономической определенности. Неопределенность приводит к тому, что компании вынуждены откладывать инвестиции, медлить с расширением объемов производства, с движением вперед. При этом в определенности нуждаются не только динамика экономических показателей, но и другие аспекты, как, например, стабильность налоговой системы.

Глава ведомства два последних года называет временем "успешной адаптации к изменившейся внешней ситуации, к новому состоянию сырьевых рынков, к новой геополитике, санкциям". По его мнению, в России экономическая динамика и финансовые рынки имеют фактическую стабильность, но нет стабилизации ожиданий. Нужно доводить до конца работу ЦБ, считает он. Россиянам нужно осознать, что инфляция в 2017 году будет колебаться около показателя в 4%.

Максим Орешкин ожидает хорошие результаты от текущего года.

- Во втором полугодии 2017 года ВВП будет расти на 2% год к году и, возможно, даже больше, - отметил Орешкин.

До назначения в Минэкономразвития в конце ноября Максим Орешкин являлся заместителем министра финансов, передает ProUfu.ru.

Предшественник Орешкина Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. В этот же день президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности.