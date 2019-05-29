На улице Ершова насмерть сбили пешехода

В Казани сегодня утром насмерть сбили 61-летнего мужчину, ДТП случилось на улице Ершова.

Предварительно, 21-летний водитель Daewoo ехал оформлять документы на авто и составлять договор на покупку, когда мужчина внезапно решил перейти многополосную дорогу в этом месте, проигнорировав пешеходный переход.

Так как водитель смотрел на едущий впереди трактор, который он хотел обогнать, он не сразу заметил пешехода, в результате сбив его.

После ДТП пешеход некоторое время дышал, но к моменту прибытия врачей он скончался.