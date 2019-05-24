В Казани на 2 месяца перекроют улицу Дубравная

В Казани до 31 июля ограничено движение транспорта по ул. Дубравной, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Проезд ограничен на участке от дома №13 до ул. Рихарда Зорге, там будет проходить ремонт дороги.
В Казани до 31 июля ограничено движение транспорта по ул. Дубравной, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Проезд ограничен на участке от дома №13 до ул. Рихарда Зорге, там будет проходить ремонт дороги.
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