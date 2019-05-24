В Казани будут судить военного, который пьяный и без прав ездил по городу

В Казани в местном гарнизонном военном суде будут судить военнослужащего войсковой части капитана Рустема Фетисова, который, будучи лишенным водительских прав, пьяным ездил по городу на Ford Focus. Об этом сообщили в военном следственном отделе СКР.

17 марта этого года в районе 1 часа ночи капитан, которого в сентябре 2017 года лишили водительских прав за отказ от прохождения медосмотра, был задержан сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование он проходить также отказался.

В Следственном комитете по данному факту возбудили уголовное дело по статье "управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования", дело направлено для рассмотрения в суд.