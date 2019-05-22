В Казани из-за авиагонок перекроют дороги для авто и пешеходов

В Казани из-за аваиагонок перекроют дороги, сообщается на официальном портале мэрии города.

С 14 по 16 июня ограничат движение транспорта на улицах Сибгата Хакима и Бондаренко. Также 15 и 16 июня будет ограничено передвижение пешеходов на участках улицы Декабристов и проспекта Амирхана.



С 0.00 14 июня до 23.55 16 июня движение транспорта ограничат:

в обе стороны ул.Сибгата Хакима, на участке от пересечения с ул.Декабристов до пересечения с ул.Абсалямова. Движение будет ограничено для всех автомобилей, кроме оборудованных специальными пропусками по форме, определяемой АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»;



в обе стороны ул.Бондаренко, на участке от жилого дома по ул.Сибгата Хакима, 3 до примыкания к ул.Сибгата Хакима.

С 10.00 до 19.00 15 июня и с 10.00 до 20.00 16 июня ограничат движение пешеходов на следующих участках:

ул.Декабристов, на участке от правого съезда с ул.Батурина на Кремлевский мост до правого съезда в направлении ул.Сибгата Хакима;



проспект Амирхана, на участке от правого съезда в подземную часть путепровода (напротив жилого дома по ул.Чистопольская, 62) до правого съезда с моста «Миллениум» в направлении ул.Подлужная;



песчаный намыв реки Казанки по ул.Сибгата Хакима от ул.Абсалямова до ул.Абдуллы Бичурина.