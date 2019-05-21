В Казани водитель грузовика скрыл номер за плюшевой игрушкой

В центре Казани накануне сотрудники ГИБДД остановили водителя грузовика, который скрыл номер за плюшевой игрушкой, фото предоставили в самом ведомстве.
Инспекторы провели рейд по поиску автомобилей, которые передвигаются по городу со скрытыми автономерами
- За умышленно скрытый государственный регистрационный знак положен штраф 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев, - сообщили в ГИБДД.
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Сегодня днём инспектора ДПС совместно с Муниципальной службой Полка ДПС г. Казани провели рейд в центре города. Рейд был направлен на выявление автомобилей, которые передвигаются по городу с умышленно скрытыми государственными регистрационными номерами. В том числе со снятыми государственными регистрационными номерами. Напоминаем, что сокрытие номеров в 2019 году карается суровым наказанием. За умышленно скрытый государственный регистрационный знак положен штраф 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев. kazan#kzn#Tatarstan#kazanlife#kazannews#kazantoday#municipalkazan#municipal#municipalservice#gibddkzn#polkdps#pdps#казань#татарстан#казаньсегодня#новостиказани#гибдд#гибддказань#полкдпс#муниципальнаяслужба#муниципальнаяслужбаказань
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