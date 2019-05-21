В Казани водитель грузовика скрыл номер за плюшевой игрушкой

В центре Казани накануне сотрудники ГИБДД остановили водителя грузовика, который скрыл номер за плюшевой игрушкой, фото предоставили в самом ведомстве.

Инспекторы провели рейд по поиску автомобилей, которые передвигаются по городу со скрытыми автономерами

- За умышленно скрытый государственный регистрационный знак положен штраф 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев, - сообщили в ГИБДД.