14-летняя школьница из Казани погибла в ДТП с «Камазом»

В Буинском районе Татарстана 14-летняя школьница из Казани погибла в ДТП с грузовиком, сообщили порталу в ГИБДД. Также информация о личности погибшей появилась в соцсетях.

Накануне, 21 мая, в 11 часов 57-летний водитель "Камаза", не справившись с управлением, на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". В результате ДТП 14-летняя пассажирка легкового авто скончалась на месте от полученных травм.

Водитель "Лады" и двое пассажирок, включая мать девочки, были госпитализированы.