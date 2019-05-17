В Татарстане 14-летний водитель на «семерке» опрокинулся в кювет: погиб ребенок

В Дрожжановском районе Татарстана накануне в ДТП погиб 8-летний ребенок, которого в "ВАЗ 2107" вез 14-летний водитель. Об этом сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось в 18:30 на 3 км полевой дороги между селами Новое Дрожжаное и Новые Ишли. Подросток без водительских прав превысил скорость, после чего опрокинул авто. Водитель и пассажиры не были пристегнуты.

В результате один из детей погиб, водитель и 16-летний пассажир получили травмы. При этом в "семерке" перевозили пассажиров сверх количества, предусмотренного техническими характеристиками автомобиля.