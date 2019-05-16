В Татарстане в ДТП погибли девушка и ее сын. Все из-за лося

В Елабужском районе Татарстана накануне вечером в ДТП погибли 28-летняя жительница города и ее 6-летний сын, информацию из Сети подтвердил источник портала.

ДТП случилось в 22:30 на автодороге Елабуга-Гари-Абалачи, 36-летний водитель Opel Astra из-за якобы выбежавшего на дорогу лося выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Ладу" 14-й модели.

- На месте ДТП скончались девушка и ее сын из "Лады". В ЦРБ были госпитализированы 31-летний водитель "Лады" и 51-летняя пассажирка Opel, водитель иномарки серьезно не пострадал, - сообщили порталу.

ГИБДД ведет расследование.